Хуснуллин: России нужны еще тысячи километров скоростных дорог
Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что России необходимо 10 тыс. км скоростных дорог. Сейчас их построено около 3,7 тыс. км, уточнил он.
«А если посчитать с международным восточным коридором, с трассами, связывающими нас с Монголией, с Китаем, с Казахстаном, с Узбекистаном, то, конечно, нам нужны еще тысячи километров дорог и миллиарды долларов на привлечение инвестиций»,— сказал господин Хуснуллин «РИА Новости».
18 мая Марат Хуснуллин сообщил, что начало строительства скоростной автотрассы Джубга—Сочи перенесено на один-два года. В марте он пояснял, что реализация проекта переносится из-за нехватки финансирования.