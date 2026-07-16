В посольстве РФ выразили беспокойство из-за антироссийских лозунгов в Австралии
Посольство России в Австралии выражает обеспокоенность распространением в местных СМИ ненавистнических высказываний по отношению к россиянам. Диппредставительство в сообщении на своем сайте призвало остановить этот процесс.
Так посольство отреагировало на публикацию изданием The Australian статьи под названием «Мы обучаем украинцев лучше убивать русских: военнослужащие Сил обороны Австралии предупреждают о нехватке ключевых ресурсов». Материал написан на «языке ненависти», подчеркнули дипломаты.
«Перед нами — язык ненависти, направленный против целой этнической группы. Этот человеконенавистнический нарратив, объединяющий слова "убивать" и "русских", безответственные журналисты преподносят как нечто позитивное»,— отметили в посольстве.
Статью The Australian разместил на своем сайте председатель парламентского комитета по обороне, разведке и безопасности, сенатор от Либеральной партии Австралии Джеймс Патерсон, добавили дипломаты.
В июне в Минобороны Австралии сообщили, что страна выделит еще 100 млн австралийских долларов ($70 млн) на военную технику для ВСУ, в том числе на средства ПВО и боеприпасы. Деньги Киеву пообещали перечислить двумя траншами по 50 млн австралийских долларов в ближайшие 12 месяцев.
Отношения между Россией и Австралией ухудшились после ввода российских войск на Украину. Австралия регулярно вводит санкции против РФ, оказывает военную и финансовую помощь Украине. В апреле 2024 года МИД России ввел бессрочный запрет на въезд 235 австралийских муниципальных депутатов в ответ на ограничения, введенные Австралией. Ранее, в 2022 году, Австралия включила в санкционные списки Владимира Путина, Сергея Лаврова и Марию Захарову, а также запретила экспорт глинозема и алюминиевых руд в Россию.
Российская сторона неоднократно обвиняла Австралию в русофобии. Например, в октябре 2025 года представитель МИД РФ Мария Захарова выразила возмущение отказом Австралии в выдаче виз делегации «Роскосмоса» для посещения Международного конгресса астронавтики в Сиднее. Дипломаты посчитали это проявлением русофобии и попыткой изоляции России.