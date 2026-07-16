В посольстве РФ выразили беспокойство из-за антироссийских лозунгов в Австралии

Посольство России в Австралии выражает обеспокоенность распространением в местных СМИ ненавистнических высказываний по отношению к россиянам. Диппредставительство в сообщении на своем сайте призвало остановить этот процесс.

Так посольство отреагировало на публикацию изданием The Australian статьи под названием «Мы обучаем украинцев лучше убивать русских: военнослужащие Сил обороны Австралии предупреждают о нехватке ключевых ресурсов». Материал написан на «языке ненависти», подчеркнули дипломаты.

«Перед нами — язык ненависти, направленный против целой этнической группы. Этот человеконенавистнический нарратив, объединяющий слова "убивать" и "русских", безответственные журналисты преподносят как нечто позитивное»,— отметили в посольстве.

Статью The Australian разместил на своем сайте председатель парламентского комитета по обороне, разведке и безопасности, сенатор от Либеральной партии Австралии Джеймс Патерсон, добавили дипломаты.

В июне в Минобороны Австралии сообщили, что страна выделит еще 100 млн австралийских долларов ($70 млн) на военную технику для ВСУ, в том числе на средства ПВО и боеприпасы. Деньги Киеву пообещали перечислить двумя траншами по 50 млн австралийских долларов в ближайшие 12 месяцев.