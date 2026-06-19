Австралия пообещала выделить еще $70 млн на военную технику для Украины

Австралия выделит еще 100 млн австралийских долларов ($70 млн) на военную технику для Вооруженных сил Украины, в том числе на средства противовоздушной обороны и боеприпасы. Деньги будут перечислены двумя траншами по 50 млн австралийских долларов в ближайшие 12 месяцев. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Австралии.

«Происходящее на Украине имеет значение для всего Индо-Тихоокеанского региона, поэтому для Австралии так важно оставаться на верном пути и продолжать поддерживать Украину»,— заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз.

С начала военного конфликта России и Украины Австралия предоставила в общей сложности 1,6 млрд австралийских долларов на нужды ВСУ. Последний транш в размере 50 млн австралийских долларов был перечислен в декабре 2025 года. Австралия стала первой страной, не входящей в НАТО, которая присоединилась к программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). С помощью нее страны НАТО и партнеры блока закупают вооружение США для Украины.