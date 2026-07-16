Politico: новая система пограничного контроля ЕС может путать близнецов

В запущенной 10 апреля цифровой системе пограничного контроля ЕС (Entry-Exit System, EES), возможно, обнаружился дефект. Как сообщила одна из сотрудниц Politico, гражданка Великобритании, имя которой не раскрывается, ее подвергла допросу британская служба погранконтроля, когда она возвращалась в страну из Румынии. Это было сделано после сигнала румынской полиции о том, что женщина якобы незаконно пребывала в шенгенской зоне.

Женщине заявили, что ее выезд не был должным образом зарегистрирован после предыдущего визита в Амстердам в апреле 2026 года. Однако в Амстердаме была не она, а ее сестра-близнец. Об этом сотрудница Politico и рассказала британским властям.

Заведующая кафедрой киберполитики Люксембургского университета Ниови Вавула, которая консультирует Европарламент по техническим аспектам EES, сообщила в интервью Politico, что такая ситуация могла быть вызвана неправильной обработкой данных сестры-близнеца в Амстердаме, а также некачественной проверкой, проведенной румынскими властями.

По словам эксперта, похоже, что проверка при выезде из Амстердама проводилась, когда система EES была «не полностью готова или произошла неисправность» — учитывая, что поездка была совершена 12 апреля, спустя два дня после запуска системы. Госпожа Вавула подчеркнула, что такой случай «совсем не редкость» и это подтверждается другими похожими жалобами.

Ранее сообщалось, что в первые дни работы новой системы в некоторых европейских аэропортах на пунктах погранконтроля образовались большие очереди.

Евгений Хвостик