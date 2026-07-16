Politico: новая система пограничного контроля ЕС может путать близнецов
В запущенной 10 апреля цифровой системе пограничного контроля ЕС (Entry-Exit System, EES), возможно, обнаружился дефект. Как сообщила одна из сотрудниц Politico, гражданка Великобритании, имя которой не раскрывается, ее подвергла допросу британская служба погранконтроля, когда она возвращалась в страну из Румынии. Это было сделано после сигнала румынской полиции о том, что женщина якобы незаконно пребывала в шенгенской зоне.
Женщине заявили, что ее выезд не был должным образом зарегистрирован после предыдущего визита в Амстердам в апреле 2026 года. Однако в Амстердаме была не она, а ее сестра-близнец. Об этом сотрудница Politico и рассказала британским властям.
Заведующая кафедрой киберполитики Люксембургского университета Ниови Вавула, которая консультирует Европарламент по техническим аспектам EES, сообщила в интервью Politico, что такая ситуация могла быть вызвана неправильной обработкой данных сестры-близнеца в Амстердаме, а также некачественной проверкой, проведенной румынскими властями.
По словам эксперта, похоже, что проверка при выезде из Амстердама проводилась, когда система EES была «не полностью готова или произошла неисправность» — учитывая, что поездка была совершена 12 апреля, спустя два дня после запуска системы. Госпожа Вавула подчеркнула, что такой случай «совсем не редкость» и это подтверждается другими похожими жалобами.
Ранее сообщалось, что в первые дни работы новой системы в некоторых европейских аэропортах на пунктах погранконтроля образовались большие очереди.
Запущенная 10 апреля 2026 года система контроля въезда-выезда (EES) в аэропортах стран Шенгенской зоны предназначена для автоматической регистрации туристов, не имеющих гражданства ЕС, с помощью сканирования паспортов, отпечатков пальцев и фотографий лица. Она должна была заменить ручное проставление штампов в паспортах, что, по задумке, должно было более эффективно выявлять нарушителей сроков пребывания в Шенгенской зоне. Однако, уже в первые дни работы система столкнулась с проблемами, вызвав многочасовые очереди во Франции, Германии, Бельгии, Греции, Италии и Испании.
Международный совет аэропортов Европы (ACI Europe) и лоукостер Ryanair критикуют эту систему. Ryanair даже призывал отложить её использование до осени. Девять европейских стран обратились в Еврокомиссию с просьбой продлить послабления для EES, позволяющие погранслужбам приостанавливать сбор биометрических данных при сбоях. Отсутствие должного функционирования EES также стало причиной переноса запуска другой онлайн-системы предварительного разрешения на въезд в ЕС — ETIAS, которая должна была заработать к концу года, но была отложена как минимум до 2027 года.