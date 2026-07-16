Политику-иноагенту Борису Надеждину запретили выезд из России
Политику Борису Надеждину (признан в РФ иностранным агентом) запретили выезд за границу. Ограничение наложено в связи с исполнительным производством, приостановленным в начале 2025 года в связи с процедурой банкротства.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Господин Надеждин (внесен в реестр иноагентов) опубликовал в Telegram-канале пришедшее ему на «Госуслуги» оповещение о запрете на выезд, направленное Федеральной службой судебных приставов (ФССП). По словам политика, ставшее причиной ограничения исполнительное производство было начато 18 февраля 2024 года и приостановлено 14 февраля 2025-го в связи с его банкротством. Он также подчеркнул, что намерен оспорить вынесенное решение.
Борис Надеждин был объявлен иноагентом 10 июля. За месяц до этого политик подал документы на выдвижение в Государственную думу по Мытищинскому одномандатному округу в качестве независимого кандидата. Согласно поправкам к избирательному законодательству, принятым в 2024 году, иноагентам запрещено участвовать в выборах всех уровней. После получения иноагентского статуса политик публично заявил, что допускает свой отъезд за границу.
Борис Надеждин (иноагент) в 1999-2003 годах был депутатом Госдумы от партии «Союз правых сил». В 2024-м «Гражданская платформа» выдвинула его в президенты России. Кандидат заявил о сборе более 100 тыс. подписей в свою поддержку, однако ЦИК отказал ему в регистрации из-за высокого процента брака.
В 2025 году Борис Надеждин (признан в РФ иностранным агентом) был признан банкротом. Процедура банкротства началась после того, как в мае 2024 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ), выступающее в качестве конкурсного управляющего Росэнергобанка, подало иск о банкротстве. Общая сумма задолженности Надеждина составила 77,4 млн рублей. Сам политик связывает этот долг со средствами, потраченными на избирательную кампанию партии «Правое дело» в 2011 году.
Процедура реструктуризации долгов, являющаяся частью банкротства, накладывает на должника ряд ограничений. В частности, ограничивается ежемесячный объем расходов, а крупные покупки и операции с активами возможны только с разрешения финансового управляющего. Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на 27 февраля 2025 года.