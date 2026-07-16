«Монако» ведет с «Зенитом» переговоры о трансфере Александра Головина

Российский полузащитник Александр Головин в межсезонье может покинуть «Монако». Как сообщает портал Foot Mercato, клуб ведет переговоры о продаже игрока с петербургским «Зенитом» и несколькими командами из Саудовской Аравии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Головин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Александр Головин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сумма трансфера оценивается в €25 млн (включая бонусы). По данным источника, продажа Головина позволит «Монако» разгрузить зарплатную ведомость и избежать возможных санкций со стороны Национального департамента административного контроля (DNCG).

Александру Головину 30 лет. Он выступает за «Монако» с 2018 года. В 267 матчах за клуб он забил 39 голов и отдал 46 результативных передач. Ранее полузащитник представлял московский ЦСКА, в составе которого стал чемпионом России в сезоне-2015/16.

Таисия Орлова