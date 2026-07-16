Спрос на элитное жилье в Сочи сократился почти вдвое

Составлено ИИ-Ассистентъ

Снижение спроса на элитное жилье в Сочи происходит на фоне общего охлаждения рынка недвижимости города. В то время как покупатели элитной недвижимости в Сочи ранее инвестировали средства в криптовалюту и фондовый рынок, они стали отдавать предпочтение более консервативным инструментам, таким как недвижимость. Отмечается, что еще в начале 2022 года 65% сделок с элитной недвижимостью в Сочи приходилось на инвесторов, планировавших перепродажу, а не на тех, кто покупал жилье для собственного проживания. Рост цен на элитное жилье в Сочи длился несколько лет и опережал даже московский рынок, что отчасти обусловливалось дефицитом предложения. Например, в 2022 году цены выросли на 30%, достигнув 2,4 млн руб. за кв. м, а к концу марта 2025 года средняя стоимость квадратного метра в делюкс-сегменте превысила 2,9 млн руб., что на 16% выше, чем год назад.

Другой причиной сокращения покупательской активности является отсутствие крупных земельных участков для комплексной застройки, поскольку значительная часть территории Сочи находится под охраной национального парка. Это приводит к тому, что новые объекты появляются точечно, и выбор по-настоящему качественных объектов остается ограниченным. Также на рынок Сочи влияют высокие цены на недвижимость в сочетании с ее спорным качеством и недостатком социальной инфраструктуры. Ухудшает ситуацию то, что около трети объектов возводятся без разрешительной документации и реализуются не через ДДУ, что может отпугивать потенциальных покупателей, которые теперь проявляют больше внимания к юридической чистоте приобретаемого жилья.