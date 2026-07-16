Побережье захлестнуло обновление элит

В январе—июне объем экспозиции элитных новостроек в Сочи увеличился на 32% год к году, до 860 лотов. Спрос на дорогое жилье на этом черноморском курорте сократился почти вдвое, что усиливает конкуренцию между объектами и увеличивает сроки реализации. В результате средняя стоимость элитных квартир в Сочи за год снизилась на 22%, хотя в денежном выражении сумма все еще выглядит внушительной — 1,6 млн руб. за 1 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Объем предложения первичного элитного жилья в Сочи по итогам января—июня увеличился на 32% год к году, до 860 лотов, подсчитали в консалтинговой компании NF Group. Похожие показатели фиксируют в аналитическом сервисе bnMAP.pro, по данным которого за шесть месяцев этого года экспозиция высокобюджетных новостроек в Сочи выросла на 22,7% год к году, до 915 квартир и апартаментов. В натуральном выражении, по данным аналитиков, предложение такой недвижимости за этот же период увеличилось на 26,3% год к году, до 43,7 тыс. кв. м.

Рост предложения наблюдается, несмотря на замедленную девелоперскую активность: за последний год в Сочи не появилось ни одного нового проекта в сегменте дорогого жилья, отмечает партнер NF Group Ольга Широкова. Экспозиция пополняется в том числе за счет выхода на рынок квартир от инвесторов, добавляет руководитель проекта «Сады морей» Олег Сакадин.

Сейчас на рынок в основном выходят квартиры в уже реализуемых объектах, в то же время уровень активности покупателей заметно отстает от темпов ввода элитного жилья — это провоцирует перенасыщение рынка предложением, отмечает управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский.

Объем сделок с высокобюджетной недвижимостью в этой локации за шесть месяцев этого года сократился на 47% год к году, до 35 квартир, подсчитала Ольга Широкова.

Охлаждение спроса объясняется выжидательной позицией покупателей и отсутствием новых качественных объектов, поясняет госпожа Широкова. Ранее высокий интерес к курортной недвижимости мог обеспечивать быстрые продажи, в то время как из-за текущей макроэкономической обстановки покупатели заключают сделки более осторожно, говорит Николай Казанский. Для стимуляции продаж застройщики активнее используют рассрочки и индивидуальные условия, добавляет руководитель продаж зарубежной и курортной недвижимости Ricci Ксения Сорокина.

Спрос на недвижимость в Сочи снижается в том числе из-за логистических трудностей. С начала года участились случаи закрытия или ограничения работы местного аэропорта. Это стало причиной падения интереса в том числе к туристическим поездкам в Сочи. Согласно TravelLine, в период 2–15 июля количество гостиничных бронирований в городе и прилегающих локациях сократилось на 25% год к году, заездов — на 17%.

Средняя стоимость элитной квартиры в Сочи за первое полугодие снизилась на 22% год к году, до 1,6 млн руб. за 1 кв. м, по данным Ольги Широковой.

Это связано с выходом на рынок значительного объема предложения в проектах на ранней стадии строительства, где цена предложения традиционно ниже, отмечает Ксения Сорокина. При этом снижать цены намеренно девелоперы не готовы — они предпочитают снять объект с продажи и дождаться более удачного момента для реализации, поясняет управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева.

Экспозиция элитного жилья в Сочи в будущем продолжит расти по мере выхода новых очередей уже заявленных проектов, прогнозирует Ксения Сорокина. Из-за падения активности покупателей девелоперы не спешат с запуском новых жилых объектов, говорит Ирина Мошева. Застройщики все чаще делают выбор в пользу возведения апарт-отелей из-за ограничений на жилищное строительство, отмечает Олег Сакадин.

Однако в долгосрочной перспективе, по прогнозам Ксении Сорокиной, высоких темпов роста объема предложения ожидать не стоит — возможности для нового строительства в наиболее выгодных локациях в Сочи ограниченны. Ирина Мошева считает, что рынок высокобюджетных новостроек в регионе начнет восстанавливаться лишь по мере стабилизации геополитической ситуации и уровня спроса.

София Мешкова