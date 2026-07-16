Эсэры на четыре стороны

Саратовские справедливороссы выдвинули кандидатов во все четыре одномандатных округа и в региональную группу федерального списка. Против Вячеслава Володина на округе № 164 пойдет 25-летняя Ангелина Ревина, выпускница СГУ. В Балаковском округе выдвинута Ольга Бондарева, в Балашовском — бизнесмен Ярослав Евгеюк, в Энгельсском — домохозяйка Мария Бушуева. Депутат облдумы Вячеслав Калинин, которого недавно назначили главой регионального отделения, возглавил список региональной группы № 22.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Решения о выдвижении кандидатов партия приняла на съезде

Фото: «Справедливая Россия» Решения о выдвижении кандидатов партия приняла на съезде

Фото: «Справедливая Россия»

Члены Саратовского отделения «Справедливой России» подали в избирком документы для участия в выборах в Государственную думу девятого созыва. Согласно решению съезда партии, кандидаты представлены на всех четырех одномандатных округах, а также вошли в 22-ю региональную группу списка.

Конкурировать с действующим спикером Госдумы Вячеславом Володиным на Саратовском округе № 164 будет Ангелина Ревина 2001 года рождения. Она живет в Сосновке под Марксом. Согласно документам избиркома, Ангелина Ревина закончила СГУ в 2023 году и теперь работает в ООО «Проектные Решения» заместителем директора по общим вопросам. Она является членом Бюро Совета регионального отделения, а также депутатом Молодежного парламента Саратовской области.

ООО «Проектные Решения» в 2022 году в Саратове зарегистрировала Анара Бекишева, она же является гендиректором. Данных о других сотрудниках и бухгалтерской отчетности нет. Инжиниринговая компания приняла участие в 42 тендерах, из которых выиграла два. Один контракт расторгли, другой не заключили вовсе.

Секретарь бюро совета регионального отделения, а также председатель совета отделения Заводского района Саратова Ольга Бондарева поборется за мандат в Балаковском 165-м округе. Госпожа Бондарева руководит жилищным кооперативом «Иртыш-4» и гаражным «Первый», оба из которых находятся в Саратове. Также она входит в совет при комитете по ЖКХ мэрии Саратова. Конкуренцию ей составят действующие депутаты Саратовской областной думы Антонина Галяшкина («ЕР») и Александр Анидалов (КПРФ).

На 166-м Балашовском округе с действующим депутатом Госдумы Николаем Панковым поборется бизнесмен, депутат совета Балашова Ярослав Евгеюк. Господин Евгеюк родился в Костополе Украинской ССР. Сейчас он ликвидирует юрлицо, под которым работает строительный магазин «Стройдвор». В 2024 году компания господина Евгеюка показала прибыль в 55 тыс. руб. при обороте в 4,1 млн руб. Кандидат также является секретарем региональной палаты депутатов «СР».

В 167-м Энгельсском округе партия выдвинула домохозяйку-активистку 1987 года рождения Марию Бушуеву. За мандат она поборется со старожилом саратовской бюрократии, ветераном СВО, депутатом Саратовской областной думы Александром Янкловичем, а также действующим депутатом Госдумы от КПРФ Ольгой Алимовой.

Репутацией единственного депутата Саратовской областной думы от «СР», председателя регионального отделения Вячеслава Калинина партия решила воспользоваться для укрепления списка. Господин Калинин возглавил региональную группу № 22, которая объединяет Воронежскую, Тамбовскую и Саратовскую области. За господином Калининым по списку идут Вадим Шаршов, Павел Плотников, а также упомянутые ранее Ольга Бондарева и Ангелина Ревина.

Вячеслав Калинин родился 18 августа 1979 года в селе Шумейка Саратовской области. Окончил Саратовский военный институт внутренних войск и Российскую академию народного хозяйства. Служил во внутренних войсках МВД России, имеет звание полковника запаса. Работал в АО «ВМК». Является генеральным директором ООО «Стиль успеха», основателем медиахолдинга «Ветеранские вести». В 2022 году его избрали депутатом Саратовской областной думы. Вячеслав Калинин позиционирует себя через десятки званий в силовых, ветеранских, писательских и церковных структурах, выступая экспертом по безопасности, литератором, десантником и правозащитником.

Вячеслав Калинин возглавил саратовское отделение «Справедливой России» 21 февраля 2026 года. Этому событию предшествовало решение федерального руководства партии о смене прежнего лидера саратовских эсэров Артема Чеботарева. Тот обвинял Калинина в попытке запустить производство БПЛА и бронежилетов без согласования с партией и профильными органами, а также в торговле депутатскими запросами по теме застройки областного центра. Требование Сергея Миронова назначить Вячеслава Калинина председателем совета «СР» в Саратовской области ветеран СВО воспринял как повод для выхода из партии. За ним последовало около 60 человек, включая депутатов, участников спецоперации и волонтеров, которые заявили о несогласии с новым курсом.

Никита Маркелов