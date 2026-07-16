Пассажиропоток железнодорожного маршрута Ижевск-Казань вырос на 5% за год

С января по июнь 2026 года более 587 тыс. человек воспользовались пригородным маршрутом Казань-Ижевск. Это на 5% больше чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В этом межрегиональном направлении курсирует шестивагонный поезд серии ЭПЗД. Время в пути составляет 5,5 часов.

Отправление из Казани в 05:19 и 16:54, прибытие в Ижевск в 11:56 и 23:34 по местному времени. Из Ижевска поезд отправляется в 07:14 и 17:54, прибывает в столицу Татарстана в 11:52 и 22:20 соответственно.

Напомним, в мае на маршруте Ижевск-Казань запустили новые электропоезда. По результатам 10-дневного голосования, инициированного правительством Удмуртии, составу присвоили имя «Тюрагай».