Белгородская область привлекла 69,5 млрд по кредитованию полевых работ в РСХБ

В первом полугодии 2026 года Белгородская область заняла первое место среди регионов РФ по объему кредитования сезонных полевых работ в Россельхозбанке (РСХБ). Аграрии региона привлекли 69,5 млрд руб. Об этом сообщил председатель Правления РСХБ Борис Листов в ходе выставки «Всероссийский день поля-2026».

В тройку лидеров также вошли Московский регион (54,2 млрд руб.) и Краснодарский край (32,4 млрд руб.). Всего банк направил на проведение сезонных работ почти 470 млрд руб. Воронежская область привлекла 27,9 млрд руб., Тамбовская — 16,8 млрд руб. В топ-10 также вошли Саратовская область (20,2 млрд), Ставропольский край (17,3 млрд), Ростовская область (16,1 млрд) и Алтайский край (14,5 млрд руб.). Липецкая, Курская и Орловская области в представленный список не попали.

Кредитный портфель АПК РСХБ за первое полугодие вырос на 3,7% и достиг 2,8 трлн руб. Средства идут на поддержку инвестиционных проектов, технологическую модернизацию и развитие экспортно-ориентированных компаний. Объем выдач кредитов для развития экспорта российского продовольствия достиг 458,3 млрд руб., что на 9,2% больше, чем в первом полугодии 2025 года.

В мае «Ъ-Черноземье» сообщал, что за первый квартал РСХБ предоставил аграриям Черноземья 72,4 млрд руб. кредитов на сезонные работы.

Ульяна Ларионова