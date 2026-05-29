РСХБ предоставил 72,4 млрд кредитов аграриям Черноземья на сезонные работы

За январь–апрель 2026 года Россельхозбанк (РСХБ) предоставил аграриям Черноземья 72,4 млрд руб. кредитов на сезонные работы. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе РСХБ.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наибольшее число кредитов в Черноземье и в Центральном федеральном округе банк предоставил агропредприятиям в Белгородской области — 49,2 млрд руб. Аграриям Воронежской области выдали займов на 10,6 млрд руб.

В Курской и Липецкой областях РСХБ предоставил сельхозпроизводителям кредитов на 3,8 млрд руб. В Тамбовской области — на 3,2 млрд руб. Меньше всего займов было выдано аграриям Орловской области — 1,8 млрд руб.

В целом по ЦФО банк предоставил 131,9 млрд руб. кредитов аграрным предприятиям, что на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По объему выдач РСХБ округ лидирует в стране.

«Россельхозбанк финансирует почти 75% всех сезонных полевых работ в стране. На эти цели в этом году уже направили более 271 млрд руб., почти 40% из них — по льготной ставке. Мы сохраняем темпы поддержки сезонных работ на уровне прошлого года, чтобы аграрии могли без задержек приобретать ГСМ, технику, семена и все необходимое для агропроизводства»,— заявил председатель правления РСХБ Борис Листов.

В банке добавили, что в начале 2026 года увеличили кредитование пищевой и перерабатывающей промышленности. Всего на развитие переработки в АПК Россельхозбанк направил 167,7 млрд руб., что на 88% больше, чем годом ранее. Инвестиционное кредитование сельского хозяйства по сравнению с 2025 годом выросло на 9% — до 45,3 млрд руб.

Сегодня «Ъ» сообщал, что холдинг «Русагро» экс-сенатора от Белгородской области перешел в управление структуры Россельхозбанка — ООО «РСХБ — Финанс».

Егор Якимов