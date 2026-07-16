Центризбирком заверил список партии «Родина» на думских выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) заверила список кандидатов партии «Родина» на выборы в Госдуму по федеральному округу в количестве 298 человек. Также был заверен список кандидатов по одномандатным округам, который после исправления обнаруженных комиссией недочетов сократился на одного претендента — до 65 кандидатов. Как пояснил член ЦИК Евгений Колюшин, отсеянный кандидат не представил документы, которые от него требовались. Партия также получила разрешение открыть избирательный счет.

Как ранее сообщал “Ъ”, председатель «Родины» Алексей Журавлев, сейчас представляющий в Госдуме Тамбовскую область, не только возглавляет федеральную часть списка, но и выдвинулся в Нефтекамском одномандатном округе (Башкирия). По данным источников “Ъ” в «Единой России», эта территория является «согласованной» для прохождения господина Журавлева: там претендент от партии власти реальной конкуренции ему не составит.

Подробнее — в материале «"Родина" там, где мандат в тепле».

Анастасия Корня