В России готовят новые льготы для привлечения бизнеса в благотворительность

Составлено ИИ-Ассистентъ

В России уже действует "Концепция содействия развитию благотворительной деятельности" до 2030 года, которая призвана сделать некоммерческие организации более эффективными и прозрачными, а бизнес и граждан — активнее вовлечь в благотворительность. В числе акцентов концепции — развитие налоговых стимулов, пропаганда волонтерства и стимулирование передачи товаров производителями на благотворительные цели. Особое внимание также уделяется цифровизации работы НКО и улучшению коммуникации между НКО, властью и бизнесом.

Законодательные инициативы включают расширение налоговых льгот для бизнеса, в том числе продление до 2035 года налогового вычета за пожертвования (введенного в 2020 году) и поощрение фудшеринга за счет отмены НДС для компаний, жертвующих продукты питания. Также обсуждается законопроект о государственном благотворительном партнерстве, который позволит коммерческим компаниям участвовать в развитии инфраструктуры (больниц, детских садов) через пожертвования имущества. Отчасти текущие меры уже способствовали росту: с 2020 по 2024 год объем расходов бизнеса на безвозмездно переданное имущество НКО вырос со 10,4 до 105,6 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что, несмотря на вовлеченность до 60–80% российского бизнеса в благотворительность, зачастую она ограничивается эпизодическими акциями. Для более активного участия компаний необходимо расширять налоговые льготы, упрощать отчетность и внедрять механизмы софинансирования благотворительных программ со стороны государства. Некоторые представители крупного и даже среднего бизнеса, такие как ГАООРДИ, уже активно сотрудничают с НКО и развивают корпоративное волонтерство.