Месси стал главным фаворитом на получение «Золотого мяча»

Шансы нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси на завоевание награды «Золотой мяч» составляют 41,4% по версии платформы Polymarket.

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Фото: Brett Davis / Reuters Лионель Месси

Фото: Brett Davis / Reuters

Ранее сборная Аргентины обыграла команду Англии — 2:1 — и вышла в финал чемпионата мира. В полуфинальном матче Лионель Месси отдал две результативные передачи. По ходу турнира он установил бомбардирский рекорд чемпионатов мира — всего на его счету 21 гол в 33 матчах.

В число фаворитов на «Золотой мяч» также входят испанец Ламин Ямаль (29,8%), англичанин Гарри Кейн (18,6%) и действующий обладатель награды француз Усман Дембеле (3,4%). Церемония вручения награды, присуждаемой лучшему футболисту года по версии французского журнала France Football, пройдет 26 октября. Мероприятие впервые состоится в Лондоне.

39-летний Лионель Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». Он выступает за «Интер Майами» в североамериканской Главной футбольной лиге с 2023 года. Ранее нападающий играл за французский ПСЖ и испанскую «Барселону». Вместе со сборной Аргентины футболист выиграл чемпионат мира (2022), Олимпийские игры (2008) и дважды завоевал Кубок Америки (2021, 2024).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. В финале встретятся сборные Испании и Аргентины. Решающий матч состоится 19 июля на MetLife Stadium.

Таисия Орлова