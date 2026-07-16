Месси стал главным фаворитом на получение «Золотого мяча»
Шансы нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси на завоевание награды «Золотой мяч» составляют 41,4% по версии платформы Polymarket.
Лионель Месси
Фото: Brett Davis / Reuters
Ранее сборная Аргентины обыграла команду Англии — 2:1 — и вышла в финал чемпионата мира. В полуфинальном матче Лионель Месси отдал две результативные передачи. По ходу турнира он установил бомбардирский рекорд чемпионатов мира — всего на его счету 21 гол в 33 матчах.
В число фаворитов на «Золотой мяч» также входят испанец Ламин Ямаль (29,8%), англичанин Гарри Кейн (18,6%) и действующий обладатель награды француз Усман Дембеле (3,4%). Церемония вручения награды, присуждаемой лучшему футболисту года по версии французского журнала France Football, пройдет 26 октября. Мероприятие впервые состоится в Лондоне.
39-летний Лионель Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». Он выступает за «Интер Майами» в североамериканской Главной футбольной лиге с 2023 года. Ранее нападающий играл за французский ПСЖ и испанскую «Барселону». Вместе со сборной Аргентины футболист выиграл чемпионат мира (2022), Олимпийские игры (2008) и дважды завоевал Кубок Америки (2021, 2024).
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. В финале встретятся сборные Испании и Аргентины. Решающий матч состоится 19 июля на MetLife Stadium.
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Ведущие игроки сильнейших сборных чемпионата мира по футболу
Лионель Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча», что делает его рекордсменом по числу этих наград. Его ближайший преследователь, Криштиану Роналду, имеет пять трофеев. Месси завоевывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах. При этом его восьмой «Золотой мяч» в 2023 году примечателен тем, что он стал первым в истории игроком, получившим эту награду, выступая за клуб не из европейской лиги, а за американский «Интер Майами».
Значительную роль в получении Месси восьмого «Золотого мяча» сыграли его достижения в конце 2022 года, в частности волшебное выступление на чемпионате мира в Катаре, где он привел сборную Аргентины к победе, забив семь голов в семи матчах. Этот турнир, в виде исключения перенесенный FIFA с лета на более прохладный период, стал решающим фактором, так как церемонию вручения «Золотого мяча» стали проводить осенью, учитывая достижения спортсменов и в конце предыдущего года. В случае с прежним лауреатом, Каримом Бензема, значимыми были весенние победы в Лиге чемпионов, но для Месси именно Кубок мира определил успех.