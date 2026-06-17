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Нижний Новгород примет Суперкубок России по футболу

Матч за Суперкубок России по футболу пройдет на стадионе «Нижний Новгород» 18 июля, сообщили в Российском футбольном союзе (РФС). На поле встретятся победитель чемпионата России «Зенит» из Санкт-Петербурга и обладатель Кубка России — московский «Спартак».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В РФС напомнили, что Нижний Новгород принимал матч-открытие футбольного сезона Суперкубка в 2018 году.

Сейчас обладатель Суперкубка — столичный ЦСКА, который в 2025 году обыграл «Краснодар» со счетом 1:0 в Казани.

Владимир Зубарев