У создателя ChronoPay конфисковали 22 млн рублей по делу о хищении 500 тысяч
Суд конфисковал в доход государства более 22 млн руб. у основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского, узнал «Ъ». Ранее предпринимателя осудили на 10 лет, в том числе за хищение средств клиентов Сбербанка. При этом скандальные подробности выяснились, лишь когда защита спустя восемь месяцев получила полный текст судебного решения. Для этого ей пришлось обращаться к уполномоченному по правам человека Яне Лантратовой.
Адвокат рассказала, что в 2023 году на стадии следствия суд арестовал принадлежащие господину Врублевскому 205 тыс. руб., $277,3 тыс. и 775, что по курсу того времени составило 22,476 млн руб. «Из текста приговора следует, что суд постановил сохранить арест на имущество до возмещения ущерба потерпевшим, а остальное обратил в доход государства»,— заявила юрист. При этом адвокат заметила, что ущерб по делу, причиненный клиентам «Сбера», составил лишь 500 тыс. руб.
В России практика конфискации имущества в доход государства применяется в отношении лиц, признанных виновными в совершении различных преступлений, а также в рамках антикоррупционного законодательства. Например, в 2025 году Уфимский районный суд конфисковал у 63-летнего жителя 5,5 млн руб. за незаконное перемещение денег через таможенную границу, а Хостинский районный суд Сочи взыскал в доход государства активы бывшего мэра города Алексея Копайгородского на общую сумму 1,6 млрд руб., включая коллекции часов и ювелирных изделий.
Подобные решения могут выноситься по гражданским искам прокуратуры об обращении в доход государства имущества, законность приобретения которого не подтверждена. Так, в Краснодаре суд постановил взыскать с бывшего начальника уголовного розыска Анапы Игоря Нехаенко и его семьи 176,8 млн руб. и имущество стоимостью более 27,6 млн руб., поскольку сведения о доходах не соответствовали действительности. Генпрокуратура также добивается конфискации активов у бывших депутатов и бизнесменов, обвиняемых в злоупотреблении полномочиями или растрате, например, у Малика Гайсина были конфискованы активы на сумму более 3 млрд руб.