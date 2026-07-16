У создателя ChronoPay конфисковали 22 млн рублей по делу о хищении 500 тысяч

Суд конфисковал в доход государства более 22 млн руб. у основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского, узнал «Ъ». Ранее предпринимателя осудили на 10 лет, в том числе за хищение средств клиентов Сбербанка. При этом скандальные подробности выяснились, лишь когда защита спустя восемь месяцев получила полный текст судебного решения. Для этого ей пришлось обращаться к уполномоченному по правам человека Яне Лантратовой.

Адвокат рассказала, что в 2023 году на стадии следствия суд арестовал принадлежащие господину Врублевскому 205 тыс. руб., $277,3 тыс. и 775, что по курсу того времени составило 22,476 млн руб. «Из текста приговора следует, что суд постановил сохранить арест на имущество до возмещения ущерба потерпевшим, а остальное обратил в доход государства»,— заявила юрист. При этом адвокат заметила, что ущерб по делу, причиненный клиентам «Сбера», составил лишь 500 тыс. руб.