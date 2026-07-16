Павлу Врублевскому прописали конфискацию

Как стало известно “Ъ”, суд конфисковал в доход государства более 22 млн руб. у основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского, осужденного на десять лет, в том числе за хищение средств клиентов Сбербанка на сумму меньше 1 млн руб. Эти и другие скандальные подробности выяснились, лишь когда защита спустя восемь месяцев получила полный текст судебного решения. Для этого ей пришлось обращаться к уполномоченному по правам человека Яне Лантратовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Врублевский

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Павел Врублевский

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как рассказала “Ъ” адвокат господина Врублевского Полина Власюк, то, что в доход государства обращены средства ее подзащитного, выяснилось, когда на днях защита наконец получила копию приговора Хамовнического суда, оглашенного еще 27 октября 2025 года. Тогда судья Марина Сырова огласила лишь вводную и резолютивную части судебного акта, назначив четырем подсудимым наказания на сроки от трех до десяти лет и указав, что суд разрешил вопрос с вещдоками. «Сразу после этого она разъяснила порядок обжалования приговора. Однако в его полном тексте обнаружился целый абзац, касающийся судьбы имущества и денежных средств подсудимых, который публично не оглашался»,— утверждает защитник.

Адвокат рассказала, что в 2023 году на стадии следствия суд арестовал принадлежащие господину Врублевскому 205 тыс. руб., $277,3 тыс. и £775, что по курсу того времени составило 22,476 млн руб.

«Из текста приговора следует, что суд постановил сохранить арест на имущество до возмещения ущерба потерпевшим, а остальное обратил в доход государства»,— заявила госпожа Власюк. При этом адвокат заметила, что ущерб по делу, причиненный клиентам «Сбера», составил лишь 500 тыс. руб., что во много раз меньше суммы конфискованных у ее клиента денежных средств.

По словам госпожи Власюк, в оглашенной и письменной версиях приговора защита нашла еще ряд серьезных отличий. Судья четыре раза назвала подсудимого Матвея Ведяшкина Максимом, хотя в тексте приговора он указан верно, а также объявила о признании господина Врублевского виновным по ст. 174 УК РФ (отмывание денег или имущества, приобретенных другими лицами преступным путем), тогда как в письменном тексте приговора указана ст. 174.1 УК РФ (легализация денег или имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). «Это совсем разные составы преступлений и предусматривают разные сроки»,— отметила защитник. По мнению адвоката, «данные обстоятельства требуют проверки на предмет неизменности судебного акта после его подписания, нарушение которой является служебным подлогом (ст. 292 УК РФ)». Для проверки вышесказанного защита планирует подать заявление в СКР.

Это не первый скандал в деле в отношении основателя ChronoPay. Как писал “Ъ”, спустя несколько месяцев после вынесения приговора оказалось, что судья была признана потерпевшей по делу об угрозах со стороны сына подсудимого, а в ходе процесса находилась под госзащитой.

Адвокаты осужденного смогли получить копию приговора лишь спустя восемь месяцев после его вынесения, да и то после обращения к омбудсмену Яне Лантратовой, которая нашла доводы осужденного «заслуживающими внимания».

Руководитель ООО «Хронопэй Восток» Павел Врублевский и еще трое фигурантов обвинялись, в частности, в краже у 29 клиентов Сбербанка 535 тыс. руб. с помощью сайтов, где люди рассчитывали получить прибыль за участие в различных опросах, викторинах и лотереях. При оплате регистрации на интернет-площадках или комиссии за вознаграждение с банковских карт людей списывались деньги. Кроме того, следствие утверждало, что по поддельным платежкам через расчетные счета подконтрольной господину Врублевскому компании в 2019–2020 годах фигуранты «прогнали» 424,2 млн руб. Подсудимые причастность к аферам отрицали, а защита просила их оправдать. Осужденные обжаловали приговор.

В 2013 году господин Врублевский уже был осужден на два с половиной года колонии за организацию в 2010 году DDoS-атаки на платежную систему Assist. По новому делу его арестовали в 2022 году.

Мария Локотецкая