В Башкирии в третий раз не смогли продать «Табигат»

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии не смогло с третьей попытки продать 100% долю в уставном капитале ООО «Табигат», сообщается на официальном сайте проведения торгов. Начальная цена лота составляла 98,39 млн руб., цена отсечения — 49,19 млн руб.

Аукцион был назначен на 21 июля, но на него не поступило ни одной заявки. Ранее на торги, которые объявляли в феврале и марте этого года, также не нашлось желающих. Цена лота не изменилась.

Номинальная стоимость доли в уставном капитале составляет 265,28 млн руб. На предприятии числится 21 человек. На продажу выставлялись объекты недвижимости, в том числе здания общей площадью 1,01 тыс. кв. м, а также земельные участки под ними площадью 71,81 га. К сооружениям относятся в том числе мусорные полигоны в Архангельском, Аургазинском, Бакалинском, Гафурийском, Ермекеевском, Калтасинском, Краснокамском, Кушнаренковском, Мелеузовском, Туймазинском, Янаульском и Учалинском районах, а также в Бирске и Стерлитамаке.

ООО «Табигат» зарегистрировано в Уфе в январе 2018 года. Компания занимается сбором неопасных отходов, сбором и утилизацией опасных отходов и управлением полигонами ТКО. В ее собственности находятся 14 полигонов в различных районах региона

Майя Иванова