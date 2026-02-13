Минземимущества Башкирии продает «Табигат» за 98 млн рублей

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии выставило на продажу 100% уставного капитала ООО «Табигат» — государственной компании, занимающейся обращением с отходами, управляющей 14 мусорными полигонами. По данным портала торгов, начальная стоимость лота — 98,4 млн руб. Номинальная стоимость уставного капитала составляет около 265,3 млн руб. Аукцион состоится 13 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В числе прочих, на продажу выставлена недвижимость площадью около 1 тыс. кв. м на 71,8 га земли. К сооружениям, например, относятся мусорные полигоны в Архангельском, Аургазинском, Бакалинском, Гафурийском, Ермекеевском, Калтасинском, Краснокамском, Кушнаренковском, Мелеузовском, Туймазинском, Янаульском и Учалинском районах, а также в Бирске и Стерлитамаке.

До 2018 года «Табигат» действовал как госпредприятие, хотя о подготовке к приватизации организации власти Башкирии заговорили еще в 2016 году. По данным промежуточной бухгалтерской отчетности, за январь-сентябрь прошлого года выручка «Табигата» превысила 24,7 млн руб., убытки составили около 10,7 млн руб.

Идэль Гумеров