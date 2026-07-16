Сальдо заявил об усилении патрулирования неба в Херсонской области

Составлено ИИ-Ассистентъ

Усиление патрулирования воздуха в Херсонской области связано с продолжающимися атаками со стороны ВСУ, которые регулярно наносят удары по территории региона с использованием беспилотников и ракет, что приводит к повреждениям инфраструктуры и жертвам среди мирного населения. Так, в одной из атак более 70 беспилотников пытались пролететь через Херсонскую область, однако большая часть была уничтожена силами ПВО. Ранее фиксировались обстрелы мостов, жилых домов, автозаправок и объектов энергетической инфраструктуры, что приводило к массовым отключениям электричества и гибели людей.

Помимо атак БПЛА, Херсонская область также подвергалась ракетным ударам, в том числе направленным на Крым, большинство из которых были сбиты системой противовоздушной обороны. В целом, система ПВО в Херсонской области активно усиливается, чтобы минимизировать воздействие ударов и повысить безопасность на объектах стратегической инфраструктуры, а также увеличить контроль на блокпостах для безопасности граждан.