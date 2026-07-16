Новые винтовки и нейролуг для скота: студенты из Воронежа получили на свои проекты 33 млн рублей

Правительство РФ определило победителей седьмой очереди конкурса «Студенческий стартап» «Платформы университетского технологического предпринимательства» — проекта, инициированного Минобрнауки в 2022 году, сообщила пресс-служба кабмина 15 июля. Выигравшие проекты получают гранты на развитие в размере 1 млн руб. В число победителей вошли 113 заявок из регионов Черноземья. Лидером по числу завоеванных грантов стала Воронежская область.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По 1 млн руб. направят на поддержку 33 проектов из Воронежской области . Среди них — заявка Воронежского государственного лесотехнического университета, где разрабатывают систему виртуального ограждения для управления пастбищами и скотом под названием «Нейролуг». Еще одним победителем стала Воронежская государственная академия спорта. Там проходит разработка спортивной газобаллонной пневматической винтовки для спортивной стрельбы.

. Среди них — заявка Воронежского государственного лесотехнического университета, где разрабатывают систему виртуального ограждения для управления пастбищами и скотом под названием «Нейролуг». Еще одним победителем стала Воронежская государственная академия спорта. Там проходит разработка спортивной газобаллонной пневматической винтовки для спортивной стрельбы. Второе место в Черноземье по числу победивших заявок заняла Орловская область — 32 проекта. Орловский государственный аграрный университет планирует создать устройство для выращивания растений на базе гидропонной установки. Также вуз планирует заняться изготовлением редких или снятых с производства запчастей для бытовой техники и автомобилей.

— 32 проекта. Орловский государственный аграрный университет планирует создать устройство для выращивания растений на базе гидропонной установки. Также вуз планирует заняться изготовлением редких или снятых с производства запчастей для бытовой техники и автомобилей. От Белгородской области поддержано 29 заявок. Один из проектов предполагает создание продуктовой линейки сосисок нового формата — его представил Белгородский государственный аграрный университет. Белгородский государственный технологический университет в свою очередь разрабатывает платформу воздушного базирования с неограниченным временем полета.

поддержано 29 заявок. Один из проектов предполагает создание продуктовой линейки сосисок нового формата — его представил Белгородский государственный аграрный университет. Белгородский государственный технологический университет в свою очередь разрабатывает платформу воздушного базирования с неограниченным временем полета. Восемь победителей насчитывается в Тамбовской области . Одна из заявок принадлежит Тамбовскому государственному университету и предполагает создание фантома для отработки медицинских вмешательств при повреждениях черепа.

. Одна из заявок принадлежит Тамбовскому государственному университету и предполагает создание фантома для отработки медицинских вмешательств при повреждениях черепа. По 1 млн руб. получат шесть проектов из Липецкой области . В частности, Липецкий государственный технический университет хочет создать интеллектуальную защитную маску-ассистента для повышения качества сварки и сокращения времени обучения сварщиков.

. В частности, Липецкий государственный технический университет хочет создать интеллектуальную защитную маску-ассистента для повышения качества сварки и сокращения времени обучения сварщиков. Также гранты завоевали пять проектов из Курской области. Один из них носит название «Создание идентификатора семиотики и когнитивной структуры молодежного сленга как индикатора выявления экстремизма: мультикорпусный анализ». Проект принадлежит Юго-Западному государственному университету.

Всего в рамках седьмой очереди конкурса «Студенческий стартап» поступило 12,6 тыс. заявок по семи тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии. Гранты получили 2250 проектов.

«Для нас важно, чтобы проекты несли практическую ценность и могли быть адаптированы под решение актуальных задач: среди отобранных стартап-проектов большинство посвящены цифровым технологиям, созданию новых приборов и разработкам в области биотехнологий»,— заявил Андрей Жижин, генеральный директор Фонда содействия инновациям, выступающего организатором конкурса.

В конце июня «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что в конкурсе Фонда президентских грантов победил проект из Белгородской области под названием «Братство безопасности: навыки для жизни в приграничье». Инициатива направлена на формирование у 120 детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет «устойчивых практических навыков безопасного поведения в условиях, характерных для приграничной зоны». Сумма гранта составила 2,1 млн руб.

Денис Данилов