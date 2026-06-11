Воронежец получил срок за призывы к убийству президента и оправдание терроризма

Второй Западный окружной военный суд приговорил 40-летнего жителя Воронежа Артема Прорешного к девяти годам лишения свободы за приготовление к участию в террористической организации и публичное оправдание терроризма (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, до 20 лет). Первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. Также суд назначил штраф в размере 300 тыс. руб. и запрет на два года заниматься администрированием сайтов и информационно-телекоммуникационных сетей, следует из сообщения суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил, что в мае 2023 года Прорешный, негативно относившийся к проведению специальной военной операции, решил вступить в украинское военизированное объединение «Легион «Свобода России» (признано террористической организацией и запрещено в РФ). С мая по июль 2023 года он направлял в роботизированный канал мессенджера Telegram заявления о желании вступить в организацию, заполненную анкету кандидата и интересовался ходом рассмотрения. Довести преступление до конца не удалось по не зависящим от фигуранта обстоятельствам — из-за отсутствия ответа со стороны представителей объединения.

Кроме того, в мае и декабре 2024 года Прорешный разместил в мессенджере два комментария, содержавших, по версии следствия, оправдание вторжения вооруженных формирований Украины в Курскую и Белгородскую области в марте 2024 года, идеологию и взгляды запрещенной организации, а также призывы к совершению насильственных действий в отношении президента РФ.

Подсудимый вину признал и активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В начале недели «Ъ-Черноземье» писал, что УФСБ России по Белгородской области возбудило уголовное дело в отношении местного жителя 2001 года рождения за публичное оправдание терроризма и содействие террористической деятельности.

Ульяна Ларионова