Задержанных за чтение Библии в соборе Святой Софии россиян вышлют из Турции

Турция депортирует россиян, задержанных за чтение Библии в стамбульском соборе Святой Софии. Ожидается, что это произойдет 17 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

С 15 июля Виктория и Игорь Филоновы находятся в депортационном центре для иностранцев. Их задержали днем ранее за чтение Библии в музейной части собора. В полицейском протоколе указано, что супругов подозревают в нарушении ст. 216 УК страны о разжигании ненависти или вражды, которая предусматривает до двух лет лишения свободы.

Христианский собор Святой Софии (также Айя-София, построен в Константинополе в 532—537 годах) функционировал как мечеть после захвата города Османской империей в 1453 году. В 1935 году Кемаль Ататюрк подписал декрет правительства Турции, по которому Айя-София стала музеем. С 2020 года власти Турции отменили музейный статус, однако верхнюю галерею собора по-прежнему используют для туристических экскурсий.