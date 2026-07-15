В Стамбуле проверяют задержание россиян в соборе Святой Софии за чтение Библии

У российского Генконсульства в Стамбуле пока нет информации о задержании россиян в соборе Святой Софии, заявили ТАСС в дипмиссии. Дипломаты занимаются этим вопросом, добавили в консульсстве.

При этом факт задержания агентству подтвердили в полиции Стамбула, но от дополнительных комментариев отказались. Миграционное управление об инциденте ничего не сообщило, указывает ТАСС.

По данным СМИ, двух туристов из России задержали 13 июля за чтение Библии в функционирующем как мечеть соборе Святой Софии. На них составили протокол о разжигании ненависти или унижении отдельных групп населения. По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», сейчас россияне находятся в изоляторе для иностранцев.