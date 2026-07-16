«Английская мощь не смогла одолеть аргентинскую магию»

Сборная Аргентины одержала верх над сборной Англии и вышла в финал чемпионата мира. В отличие от французских СМИ, которые накануне подвергли свою сборную жесточайшей критике за поражение от испанцев, британская пресса дала более сдержанные оценки, отдав должное игре аргентинцев и, особенно, их лидеру — Лионелю Месси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Английский футболист Морган Роджерс в борьбе с Лионелем Месси

Фото: Stephanie Scarbrough / AP Английский футболист Морган Роджерс в борьбе с Лионелем Месси

Фото: Stephanie Scarbrough / AP

The Independent (Лондон, Великобритания) Суперсила Лионеля Месси, которая потопила Англию и вывела Аргентину в очередной финал чемпионата мира Англия сделала то, что не удавалось Алжиру, Австралии, Иордании, Кабо-Верде и Египту. Лионель Месси не забил. Величайший бомбардир в истории чемпионатов мира сделал всего один удар, и тот не доставил проблем Джордану Пикфорду. Англия преследовала его, выводила из себя и вынуждала перемещаться на правый фланг. Но тут они открыли истину: голы — это лишь одна из составляющих его многогранного таланта. Месси создал один гол, затем другой — и отправил Англию обратно через Атлантику. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Аргентинский футболист Лаутаро Мартинез празднует гол в ворота Англии Фото: Brian Snyder / Reuters Джед Спенс (Англия) против Лионеля Месси (Аргентина) Фото: Rebecca Blackwell / AP Аргентинец Леандро Паредес в подкате против английского футболиста Энтони Гордона Фото: Stephanie Scarbrough / AP Следующая фотография 1 / 3 Аргентинский футболист Лаутаро Мартинез празднует гол в ворота Англии Фото: Brian Snyder / Reuters Джед Спенс (Англия) против Лионеля Месси (Аргентина) Фото: Rebecca Blackwell / AP Аргентинец Леандро Паредес в подкате против английского футболиста Энтони Гордона Фото: Stephanie Scarbrough / AP С финальным свистком Месси упал на колени, как он это делал и четыре года назад, когда Аргентина выиграла чемпионат мира. Он был физически измучен, эмоционально опустошен. Впереди еще один мощный соперник, более серьезное препятствие, которое предстоит преодолеть. Но для Месси последний танец еще не окончен.

The Times (Лондон, Великобритания) Лионель Месси и Аргентина вышибли Англию из чемпионата мира На протяжении 30 минут, минут захватывающих, но почти невыносимых по своему напряжению для болельщиков команды Томаса Тухеля, казалось, что Англия — а вдруг — сделает это. Они справились с трудностями игры на высокогорье, уверенно победили викингов и была близка к тому, чтобы обуздать GoAT (Greatest of All Time, «Величайший за все времена», то есть Лионеля Месси.— “Ъ”). И даже когда Энцо Фернандес сравнял счет, основное время матча и возможность перегруппировать силы были уже близко. Но аргентинские болельщики закричали: «Месси! Месси!» И в этом матче Бог — на этот раз его нога, а не рука — снова поднялся и благословил свою команду. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Игроки Аргентины празднуют победу над Англией Фото: Rebecca Blackwell / AP Аргентинские фанаты после финального свистка Фото: Jacob Kupferman / AP Фанаты сборной Аргентины в Буэнос-Айресе после победы над Англией Фото: Rodrigo Abd / AP Игроки сборных Англии и Аргентины после матча Фото: Amanda Perobelli / Reuters Месси после матча Фото: Jacob Kupferman / AP Фанаты сборной Аргентины в Вашингтоне Фото: Nathan Howard / Reuters Следующая фотография 1 / 6 Игроки Аргентины празднуют победу над Англией Фото: Rebecca Blackwell / AP Аргентинские фанаты после финального свистка Фото: Jacob Kupferman / AP Фанаты сборной Аргентины в Буэнос-Айресе после победы над Англией Фото: Rodrigo Abd / AP Игроки сборных Англии и Аргентины после матча Фото: Amanda Perobelli / Reuters Месси после матча Фото: Jacob Kupferman / AP Фанаты сборной Аргентины в Вашингтоне Фото: Nathan Howard / Reuters Английская мощь не смогла одолеть аргентинскую магию, и смены лидера не произошло. У Месси, который стал первым соперником Англии в матчах на вылет чемпионатов мира, сумевшим совершить девять обводок и отдать две голевые передачи с — как вы уже догадались — 1966 года, были совсем другие планы.

The Guardian (Лондон, Великобритания) Неизбежная сила притяжения Лионеля Месси прогибает очередной матч в пользу Аргентины Бороться и искать, найти и не сдаваться. Ну, по крайней мере, не перед этой командой. В день, когда под огромным куполом Атланты не утихал шум, Англия достигла конца пути, предела своих возможностей на этом чемпионате мира, предела внутренних ресурсов своей команды. Главная причина — они столкнулись с Лионелем Месси, который еще не был готов сдаться. Во всяком случае, не таким образом. Это был день Месси, момент Месси. Теперь он сыграет свой третий финал чемпионата мира, став самым возрастным полевым игроком, когда-либо выступавшим на этом поприще, а также величайшим. И на этот раз все было по-другому. В выступлениях Месси на этом напряженном пути к финалу уже было что-то новое. Временами он выглядел так, будто вот-вот достигнет чего-то, словно резко проснувшийся человек. У Месси всегда было одно ключевое преимущество перед всеми остальными игроками. Он играет с Месси в каждой игре. И Месси делает каждого игрока в своей команде лучше. Он создает отдельное гравитационное поле, озаряя товарищей по команде этим светом. И он всегда получает от этого удовольствие, потому что каждая игра — это игра Месси. Подумайте: это человек, который буквально никогда не играл в футбол без Месси. Каждый день — это день Месси. Неудивительно, что он любит футбол. Будучи зрителем, иногда хочется похлопать его по плечу и спросить: «Ты же знаешь, что не всегда все так, правда?»

BBC (Лондон, Великобритания) Почему поражение Англии ощущается как самое болезненное за последние 60 горьких лет Обзор матча Аргентины и Англии Англия за многие годы вынесла немало боли, но… этот случай ощущается как самый тяжелый. Причина столь очевидного отчаяния среди игроков и болельщиков сборной Англии не в том, что это матч с давним соперником — Аргентиной, со всей той историей и образами, которые это противостояние вызывает. А потому, что этот полуфинал чемпионата мира скорее всего останется игрой «а что, если бы» против Аргентины, которая на протяжении всего турнира выглядела уязвимой, но которая просто отказалась проигрывать. Это был очередной реальный шанс побороться за величайшую спортивную награду… Англия была в нескольких минутах от преодоления барьера, который оказывался недоступным на протяжении 60 лет. Но она вновь споткнулась... Учитывая этап, это поражение будут разбирать еще более детально, и оно оставит после себя больше сожалений, чем любое другое.

Подготовила Алена Миклашевская