Фигуристка Аделия Петросян получила нейтральный статус

Международный союз конькобежцев (ISU) выдал нейтральный статус восьми российским фигуристам. Об этом сообщается на сайте организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аделия Петросян

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Аделия Петросян

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Нейтральный статус получила Аделия Петросян — участница Олимпийских игр 2026 года, трехкратная чемпионка России и трехкратная победительница финала Гран-при страны. Кроме того, к состязаниям допущены одиночники Алина Горбачева, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Маргарита Базылюк и Григорий Федоров, а также Виктория Двинина и Артем Петров, выступающие в парном катании.

30 июня ISU разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в турнирах под своей эгидой в нейтральном статусе. Решение вступает в силу со следующего соревновательного сезона.

Таисия Орлова