Фигуристка Аделия Петросян получила нейтральный статус
Международный союз конькобежцев (ISU) выдал нейтральный статус восьми российским фигуристам. Об этом сообщается на сайте организации.
Аделия Петросян
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Нейтральный статус получила Аделия Петросян — участница Олимпийских игр 2026 года, трехкратная чемпионка России и трехкратная победительница финала Гран-при страны. Кроме того, к состязаниям допущены одиночники Алина Горбачева, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Маргарита Базылюк и Григорий Федоров, а также Виктория Двинина и Артем Петров, выступающие в парном катании.
30 июня ISU разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в турнирах под своей эгидой в нейтральном статусе. Решение вступает в силу со следующего соревновательного сезона.
Международный союз конькобежцев (ISU) был первой крупной федерацией, которая разрешила российским спортсменам участвовать в зимних Олимпийских играх 2026 года, но максимально ограничил их в фигурном катании, наиболее заметном и важном для России виде спорта. Через фильтры для получения нейтрального статуса прошли только четыре российских фигуриста — Аделия Петросян, Алина Горбачева, Петр Гуменник и Владислав Дикиджи, представляющие женское и мужское одиночное катание. В парном катании и танцах на льду нейтральный статус не получил никто.
В целом, ISU разрешил россиянам участвовать в квалификации на Олимпийские игры-2026, которые пройдут в Италии, а также включил допущенных спортсменов в пул допинг-тестирования. Однако, ISU также не допустил российских спортсменов к командным турнирам. Ранее, с 2022 года, российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ISU. Это решение было принято из-за ввода российских войск на Украину.