Правительство предложило выплачивать демпфер по средним дистиллятам до 2027 года

Правительство России предложило выплачивать демпфер по средним дистиллятам, а также при импорте дизельного топлива. Предложения прописаны в проекте поправок к Налоговому кодексу, направленных на стабилизацию цен на рынке ГСМ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Предложенный срок выплаты — с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года. Поправки к законопроекту правительство рассмотрит 16 июля.

Правительство также предлагает выплачивать демпфер при импорте дизеля по аналогии с бензином. Предполагается, что его будут выплачивать в месяцы, в которые был одновременно запрещен экспорт дизельного топлива и керосина. Кроме того, предлагается повысить до 0,9 коэффициент компенсации дизеля из Белоруссии.

Поправки к Налоговому кодексу, разработанные для обеспечения внутреннего рынка топливом, президент России Владимир Путин подписал в начале июля. Документ предусматривает донастройку демпфера для компаний, которые реализуют в России произведенный за рубежом бензин. Если бензин произведен в одной из стран-участниц ЕАЭС, демпфер составляет 0,9.