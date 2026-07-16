Правительство предложило выплачивать демпфер по средним дистиллятам до 2027 года
Правительство России предложило выплачивать демпфер по средним дистиллятам, а также при импорте дизельного топлива. Предложения прописаны в проекте поправок к Налоговому кодексу, направленных на стабилизацию цен на рынке ГСМ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Предложенный срок выплаты — с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года. Поправки к законопроекту правительство рассмотрит 16 июля.
Правительство также предлагает выплачивать демпфер при импорте дизеля по аналогии с бензином. Предполагается, что его будут выплачивать в месяцы, в которые был одновременно запрещен экспорт дизельного топлива и керосина. Кроме того, предлагается повысить до 0,9 коэффициент компенсации дизеля из Белоруссии.
Поправки к Налоговому кодексу, разработанные для обеспечения внутреннего рынка топливом, президент России Владимир Путин подписал в начале июля. Документ предусматривает донастройку демпфера для компаний, которые реализуют в России произведенный за рубежом бензин. Если бензин произведен в одной из стран-участниц ЕАЭС, демпфер составляет 0,9.
Механизм топливного демпфера был введен в России в 2019 году для стабилизации цен на моторное топливо на внутреннем рынке, предотвращения резких колебаний и компенсации нефтяным компаниям разницы между экспортными и внутренними ценами. Он действует как субсидия, стимулирующая компании поставлять топливо на внутренний рынок, даже если экспорт более выгоден. Если оптовые цены на топливо слишком сильно растут и отклоняются от индикативных более чем на установленный порог (например, 10% для бензина и 20% для дизельного топлива), выплаты по демпферу могут обнуляться.
За время существования демпфера этот механизм неоднократно корректировался. Например, с 1 сентября 2023 года до конца 2026 года выплаты поставщикам топлива были сокращены вдвое для пополнения бюджета. Однако в октябре 2025 года президент Владимир Путин подписал указ о моратории на обнуление выплат по топливному демпферу до 1 мая 2026 года, чтобы сохранить выплаты производителям топлива и стабилизировать цены. Правительство также рассматривало возможность повышения порога отклонения оптовых цен для активации демпфера (до 20% для бензина и 30% для дизеля) в условиях роста биржевых цен. Эти изменения позволяют нефтяным компаниям увеличить выручку от биржевых продаж, но могут ударить по независимым АЗС.
В июле 2026 года власти обсуждали новые меры поддержки топливного рынка, включая распространение топливного демпфера на дизель и анализ биржевых цен на белорусское топливо, а также корректировку Налогового кодекса для получения демпфера при импорте бензина. Нулевая ввозная пошлина на нефтепродукты была продлена до 30 июня 2026 года для защиты внутреннего топливного рынка. Эти меры направлены на борьбу с дефицитом топлива и удержание цен на бензин и дизель на стабильном уровне, особенно после временного запрета на экспорт дизеля и других ограничений.