Сильные дожди пройдут в 20 регионах России в ближайшие два дня

Сильные дожди с грозами и градом пройдут в ближайшие два дня на территории более чем 20 регионов России. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Ливни пройдут на северо-западе Коми и в Костромской области. Сильные дожди с грозой и усилением ветра ожидаются в Пермском крае и Татарстане. По информации синоптиков, в Волгоградской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае возможны гроза с градом и усилением ветра до 20 м/с.

Также осадки ожидаются в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. В Челябинской, на юге Тюменской и на севере Свердловской областей пройдут ливни с градом. Сильные дожди прогнозируются на севере Иркутской, в Томской и Омской областях. Гроза с градом пройдет в ближайшие дни в Республике Алтай и Кемеровской области. Сильные осадки возможны в Красноярском крае, Хакасии и Туве.

На прошлой неделе сильные дожди и грозы прошли в Москве. В столичном регионе сохраняется преимущественно пасмурная погода. По словам синоптиков, ближе к концу недели температура воздуха в городе прогреется до +27 градусов.