Над Москвой прошел суперциклон

Сорванные крыши зданий, подтопленные станции метро и пострадавшие от удара молнии люди: на столицу обрушился мощный ураган. Погода в городе резко ухудшилась в субботу из-за столкновения двух циклонов. Первый подошел со стороны акватории Балтийского моря, а второй — сформировался над севером Каспийского. В социальных сетях москвичи публиковали видео крупного града и мощных дождей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Порывы ветра достигали 20 м/c. На станции метро «Трубная» подтопило вестибюль. Двое мужчин пострадали из-за удара молнии на Варшавском шоссе. У одного из столичных ресторанов снесло крышу на веранде, рассказала “Ъ FM” Дарья, которая в этот момент находилась в заведении:

«После просмотра балета в театре мы с компанией решили зайти перекусить в "Моремании" у метро "Пушкинская". На улице было настоящее лето, яркое солнце и жара. Но субботним вечером найти свободный стол внутри кафе оказалось непросто, поэтому нас усадили на веранду под навес. Спустя минут 15 прогремел гром, и сотрудники начали спешно зашторивать террасу.

Буквально за одну-две минуты ясное небо сменили тучи, ударил такой сильный ветер и ливень, что хлипкий навес террасы просто сорвало и унесло в первый же порыв. Мы быстро схватили свои вещи и забежали внутрь помещения. Хочу отметить, что администрация заведения повела себя очень достойно. Всех гостей быстро вывели с террасы и возместили заказы. А нам в качестве извинения предложили напитки».

Сорвало крышу у одного из зданий Центра современного искусства «Винзавод». Сильный ветер повалил деревья в некоторых районах Москвы. Возле Курского вокзала они упали на трамвайные пути, сообщал столичный дептранс. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности. Дожди будут идти вплоть до середины следующей недели, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус:

«Последний рабочий день на этой неделе ненастье обошло столицу стороной, хотя западным районам Московской области досталось и гроз, и сильных ливней, и шквалистого ветра, и града. В субботу фронтальный раздел развернулся. При этом вчера грозовое ненастье шло с очагами града, ливней, шквалистым ветром по всей территории Москвы и области. Фронтальный раздел в воскресный день отправится дальше на север, и столица окажется в тыловой холодной части циклона, который станет медленно дрейфовать над востоком Центрального федерального округа.

12 июля будет довольно облачным, вновь много дождей, местами опять ливни с грозами, но температура заметно снизится: в Москве 21-23 градуса тепла. В понедельник влияние тыловой части циклона сохранится, но сам центр ненастного вихря уйдет дальше, поэтому в облаках над столицей появится прояснения. Дожди будут более кратковременными, их станет меньше, тем не менее днем грозы еще возможны. Во вторник осадков тоже не избежать, но с каждым днем они будут менее интенсивными и более локальными».

На следующей неделе температура воздуха продолжит повышаться. По прогнозам синоптиков, днем 14 июля будет около 23-25 градусов. А со среды — вплоть до 27 градусов тепла.

Ангелина Зотина