FIFA запретила «Ахмату» регистрировать новых игроков
Международная федерация футбола (FIFA) наложила на грозненский клуб «Ахмат» запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщается на сайте организации.
Санкции были наложены 14 июля. Отмечается, что ограничения будут сняты после устранения причин санкций, которые не уточняются. В летнее трансферное окно состав команды пополнили голкипер Расул Мицаев, защитник Арсен Адамов, полузащитники Калиду Сидибе, Жулио Ромао и Кирилл Щетинин, а также форварды Эральд Максути и Алексей Касаджиков.
В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги «Ахмат» на выезде сыграет с московским «Локомотивом». Встреча пройдет 26 июля. В прошлом сезоне чемпионата страны грозненский клуб занял девятое место.
Запреты на регистрацию новых игроков со стороны Международной федерации футбола (FIFA) нередко связаны с финансовыми задолженностями российских клубов перед иностранными контрагентами, в частности за трансферты футболистов. Например, казанский "Рубин" в мае 2024 года столкнулся с аналогичным запретом из-за сложностей с переводом платежей за переход Оливера Абильдгора, причем часть переводов была отклонена из-за антироссийских санкций. Похожая ситуация была у "Ростова" из-за долга перед шведским "Норчепингом" за трансфер Понтуса Альмквиста, где также возникли проблемы с банковскими переводами по "политическим мотивам".
Московский ЦСКА также сталкивался с трансферным баном от FIFA, связанным с неуплатой голландскому "Херенвену" за Чидеру Эджуке. Эти ограничения часто действуют в течение нескольких трансферных окон и снимаются только после урегулирования задолженностей. В случае с "Локомотивом", запрет от FIFA был наложен из-за невыплаченной компенсации "Мариуполю" за обучение Марка Мампасси, причем клуб назвал это решение "немотивированным и соответствующим общей тенденции в отношении российских клубов".