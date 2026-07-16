FIFA запретила «Ахмату» регистрировать новых игроков

Международная федерация футбола (FIFA) наложила на грозненский клуб «Ахмат» запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщается на сайте организации.

Санкции были наложены 14 июля. Отмечается, что ограничения будут сняты после устранения причин санкций, которые не уточняются. В летнее трансферное окно состав команды пополнили голкипер Расул Мицаев, защитник Арсен Адамов, полузащитники Калиду Сидибе, Жулио Ромао и Кирилл Щетинин, а также форварды Эральд Максути и Алексей Касаджиков.

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги «Ахмат» на выезде сыграет с московским «Локомотивом». Встреча пройдет 26 июля. В прошлом сезоне чемпионата страны грозненский клуб занял девятое место.

Таисия Орлова