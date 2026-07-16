Власти Южной Кореи допустили введение запрета на соцсети для детей
Комиссия по средствам массовой коммуникации и связи Южной Кореи рассматривает введение запрета на использование соцсетей для детей до 14 лет. Об этом сообщил председатель комиссии Ким Чон Чхоль на брифинге, передает «Рёнхап».
Для аккаунтов подростков в возрасте от 14 до 19 лет предлагается ограничить функционал и изменить дизайн, чтобы пользователи меньше использовали соцсети, добавил Ким Чон Чхоль. По его словам, в парламент внесено около семи законопроектов на эту тему.
Первой страной, которая ввела запрет на соцсети для детей младше 16 лет, стала в декабре 2025 года Австралия. С 1 июня 2026-го аналогичный запрет действует в Малайзии. Подобные меры рассматривают еще около 20 стран. Еврокомиссия планирует подготовить законопроект к сентябрю. В Турции запрет должен вступить в силу в конце года, в Великобритании — весной 2027 года.
Введение подобных ограничений для несовершеннолетних в социальных сетях стало общемировым трендом, хотя мнения экспертов расходятся о его эффективности. Многие страны, включая Францию, Испанию, Грецию, Великобританию, Турцию, Малайзию, Индонезию, Казахстан и Китай, уже ввели или рассматривают схожие запреты и меры по ужесточению контроля за доступом детей к онлайн-платформам. В Австралии, где первый в мире запрет на использование соцсетей для лиц до 16 лет вступил в силу в декабре 2025 года, исследования показали, что две трети подростков продолжают пользоваться запрещенными платформами, обходя ограничения через родительские аккаунты, изменение возраста или VPN.
Проблема заключается в том, что технические возможности для проверки возраста пользователей существуют, однако их реализация сопряжена со сложностями и рисками. Например, предлагаются механизмы идентификации через «Госуслуги» или другие платформы. Однако, по мнению Павла Дурова, основателя Telegram, подобные запреты могут привести к тому, что дети будут искать способы обойти блокировки через VPN, что повышает риск столкновения с менее регулируемым и потенциально более опасным контентом. Правительства разных стран, в свою очередь, стремятся оказать давление на сами платформы, обязывая их внедрять механизмы проверки возраста и удалять вредный контент, при этом несогласные с ограничениями технологические компании оспаривают их в суде, ссылаясь на нарушение прав на свободу слова и доступа к информации.