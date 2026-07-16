Власти Южной Кореи допустили введение запрета на соцсети для детей

Комиссия по средствам массовой коммуникации и связи Южной Кореи рассматривает введение запрета на использование соцсетей для детей до 14 лет. Об этом сообщил председатель комиссии Ким Чон Чхоль на брифинге, передает «Рёнхап».

Для аккаунтов подростков в возрасте от 14 до 19 лет предлагается ограничить функционал и изменить дизайн, чтобы пользователи меньше использовали соцсети, добавил Ким Чон Чхоль. По его словам, в парламент внесено около семи законопроектов на эту тему.

Первой страной, которая ввела запрет на соцсети для детей младше 16 лет, стала в декабре 2025 года Австралия. С 1 июня 2026-го аналогичный запрет действует в Малайзии. Подобные меры рассматривают еще около 20 стран. Еврокомиссия планирует подготовить законопроект к сентябрю. В Турции запрет должен вступить в силу в конце года, в Великобритании — весной 2027 года.