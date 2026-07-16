Челябинский суд вынес приговор бизнесмену за дачу взятки сотруднику банка

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор руководителю проекта «Увильды парк» Алексею Вахатову, признанному виновным в даче взятки сотруднику челябинского отделения «Сбербанка». Ему назначили восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 40 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ РФ. Суд установил, что в 2023–2024 годах предприниматель передал 14 млн руб. сотруднику банка за оказание покровительства. Взамен он способствовал принятию положительного решения об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму более 1 млрд руб. Деньги выдали на строительство гостиничного комплекса. Кроме того, по данным прокуратуры, бизнесмену также снизили плату за резервирование кредита, а информацию о его судимости за мошенничество скрыли.

Обвиняемый заключил досудебное соглашение с прокурором. Сохранен арест на имущество предпринимателя стоимостью свыше 5 млн руб.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 23 июня суд Челябинска также вынес приговор бывшему исполнительного директора регионального отделения ПАО «Сбербанк» Романа Лихопуда в получении взяток за открытие невозобновляемой кредитной линии.

Ольга Воробьева