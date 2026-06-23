Экс-директору челябинского филиала «Сбербанка» дали пять лет за взяточничество

Центральный районный суд Челябинска признал виновным бывшего исполнительного директора регионального отделения ПАО «Сбербанк» Романа Лихопуда в получении взяток за открытие невозобновляемой кредитной линии (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Суд установил, что в 2023–2025 годах Роман Лихопуд и менеджер отдела по работе с корпоративными клиентами регионального отделения банка Оксана Малышко получили от руководителя проекта «Увильды парк» Алексея Вахатова лично и через посредников 14 млн руб. Взамен они помогли открыть невозобновляемую кредитную линию в размере более 1,5 млрд руб. для строительства гостиничного комплекса. За деньги банковские служащие скрыли негативную информацию о компаниях, которые представлял бизнесмен, а также решали проблемы, возникающие в процессе финансирования банком, считает следствие.

Помимо основного наказания, Лихопуду назначили штраф в размере 28 млн руб. с конфискацией 14 млн руб. и запретом занимать определенные должности в течение пяти лет. Сохранен арест на имущество. Фигурант взят под стражу в зале суда.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, фигурантов этого уголовного дела задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в июне прошлого года. Дело Оксаны Малышко в день вынесения приговора Роману Лихопуду передали на рассмотрение в суд.

Виталина Ярховска