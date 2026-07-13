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Кандидатура Алексея Цуканова предложена на пост прокурора Нижегородской области

Кандидатура Алексея Цуканова предложена на должность прокурора Нижегородской области, консультации по ней проведет Совет Федерации. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Фото: прокуратура Курской области

Фото: прокуратура Курской области

Алексей Цуканов занимает должность прокурора Курской области с 2017 года. Государственный советник юстиции 3 класса, работает в прокуратуре с 1997 года, с 2012 года занимал должность начальника управления Генеральной прокуратуры в Северо-Кавказском федеральном округе. Комитеты Совета Федерации рассмотрят его кандидатуру 16 июля.

Как писал «Ъ-Приволжье», прежний прокурор Нижегородской области Андрей Травкин покинул должность в марте 2026 года.

Владимир Зубарев