Саратовская набережная выросла с 1,5 до 8 км за десять лет

В Саратове завершено благоустройство восьмикилометровой набережной Волги. Работы велись с 2016 года по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина. В планах — разработка проекта третьего пляжа до мая 2027 года и начало строительства летом, сообщает пресс-служба ГД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На саратовской набережной появится третий пляж

Фото: Государственная Дума ФС РФ На саратовской набережной появится третий пляж

Фото: Государственная Дума ФС РФ

По словам господина Володина, набережная создавалась для жителей и гостей города, а ее развитие должно способствовать туристической привлекательности и развитию экономики региона. Политик отметил, что Саратов по количеству солнечных дней превосходит многие российские города и нуждается в инфраструктуре для полноценного отдыха у воды.

Береговая зона длиной 1,5 км появилась в Саратове в 1960-х годах. К 1990-м она пришла в запустение из-за разрушения бетонных конструкций и наличия промзон, доступ к воде был затруднен. После завершенной реконструкции набережная стала единым современным пространством с разнообразной инфраструктурой. «Ярусы набережной сегодня украшают перголы, качели и другие малые архитектурные формы, площадки для отдыха с детьми и спортивной активности. На берегу — летний кинотеатр, вдоль реки обустроили прогулочные и велодорожки, а на воде есть условия для занятий водными видами спорта», — говорится в официальном сообщении ГД.

В начале июля Вячеслав Володин анонсировал продление саратовской набережной до границы Октябрьского и Заводского районов и строительство третьего пляжа в районе Улешей. Финансирование будет выделено из федерального и регионального бюджетов. Во время рабочей поездки в Саратов председатель ГД отметил, что при создании нового пляжа нужно учесть интересы не только отдыхающих, но и лодочников. Господин Володин предложил обсудить варианты оборудования мест для размещения эллингов ниже по течению.

Марина Окорокова