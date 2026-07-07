Вячеслав Володин анонсировал создание третьего пляжа в Саратове

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о планах продлить саратовскую набережную до границы Октябрьского и Заводского районов и построить там третий пляж — в районе Улешей. Вопросы уже прорабатываются, совещание по этому поводу может пройти в ближайшие две недели, сообщает Telegram-канал «Володин Саратов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На саратовской набережной появится третий пляж

Фото: t.me / volodin_saratov На саратовской набережной появится третий пляж

Фото: t.me / volodin_saratov

«Запрос огромный», — пояснил господин Володин необходимость расширения рекреационной зоны. При его поддержке в рамках предыдущих этапов строительства были созданы два новых пляжа.

Финансирование проекта осуществляется из федерального и регионального бюджетов. Завершение текущего этапа благоустройства береговой линии запланировано на конец недели. Общая протяженность обновленной набережной достигнет 8 км. Здесь обустроят пляжи, детские и спортивные площадки, прогулочные зоны и летний кинотеатр. После открытия у жителей и гостей Саратова появится доступ к Волге на участках, где он ранее был ограничен.

Марина Окорокова