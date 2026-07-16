Доля карт «Мир» в России достигла 85%
Доля карт международных платежных систем на российском рынке продолжает сокращаться, заявил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор системы «Мир») Дмитрий Дубынин. По его оценкам, доля карт «Мир» составляет в России примерно 85% и в дальнейшем будет расти.
Карт Visa и Mastercard уже практически нет на российском рынке, отметил господин Дубынин. «Их карты уже не несут никакой ценности: они не работают за рубежом, нет доступа к программам лояльности этих платежных систем и т. д. По сути, это пластик с логотипами международных платежных систем, которые больше не работают в России»,— сказал он в интервью «Эксперту».
НСПК обсуждает с участниками рынка, насколько рационально продолжать обслуживать карты Visa или Mastercard. «Мы также рассматриваем меры, которые позволят этот процесс аккуратно стимулировать: с одной стороны, снижать привлекательность использования карт международных платежных систем, с другой — усиливать ценность и функциональность карт “Мир”»,— добавил Дмитрий Дубынин.
Visa и Mastercard прекратили сотрудничество с Россией весной 2022 года. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, будут постепенно выводиться из обращения в России, сообщала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
В 2022 году международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили работу в России из-за введенных санкций, в результате чего карты, выпущенные российскими банками, перестали использоваться за рубежом, а карты иностранных банков — в России. В ответ на это Национальная система платежных карт (НСПК), являющаяся оператором платежной системы «Мир», стала развивать ее как альтернативу. Общий объем транзакций через систему «Мир» превысил 100 трлн рублей за 10 лет работы, а эмиссия карт на конец 2025 года составила 475 млн штук.
НСПК, 100% акций которой принадлежит Центральному банку России, активно работает над увеличением количества стран, принимающих карты «Мир», и расширением функционала внутри страны. Несмотря на то что после введения санкций Минфина США против НСПК в феврале 2024 года некоторые зарубежные банки и платежные системы (например, Армянская ArCa и Киргизская «Элкарт») прекратили сотрудничество, карты продолжают приниматься без ограничений в Абхазии, Южной Осетии и Белоруссии. С ограничениями карты «Мир» принимаются в Армении, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, на Кубе, в Венесуэле и Вьетнаме. Продолжаются переговоры о внедрении «Мира» в Египте, Монголии, Индии, Шри-Ланке, Иране (где система интегрируется с Shetab), Индонезии, Маврикии, Никарагуа, ОАЭ, Азербайджане, Таиланде, Бахрейне, Мексике, Китае, Сирии, Иордании, Мьянме и Перу. Кроме того, Россия готова проработать возможность использования карт «Мир» в Чили для развития туризма.
В России карты Visa и Mastercard продолжают работать, но их функционал ограничен, и НСПК не является их оператором. Центральный банк обсуждает с банками вопросы, связанные с обслуживанием этих карт, чьи сертификаты безопасности истекли, и рассматривает меры по их выводу из оборота. В то же время, российские банки, такие как Сбер, Газпромбанк, ВТБ, «Санкт-Петербург» и ПСБ, участвуют в проектах по выпуску карт «Мир» и внедряют их для различных сервисов, например, для оплаты проезда в общественном транспорте по Единой карте петербуржца.