Доля карт «Мир» в России достигла 85%

Доля карт международных платежных систем на российском рынке продолжает сокращаться, заявил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор системы «Мир») Дмитрий Дубынин. По его оценкам, доля карт «Мир» составляет в России примерно 85% и в дальнейшем будет расти.

Карт Visa и Mastercard уже практически нет на российском рынке, отметил господин Дубынин. «Их карты уже не несут никакой ценности: они не работают за рубежом, нет доступа к программам лояльности этих платежных систем и т. д. По сути, это пластик с логотипами международных платежных систем, которые больше не работают в России»,— сказал он в интервью «Эксперту».

НСПК обсуждает с участниками рынка, насколько рационально продолжать обслуживать карты Visa или Mastercard. «Мы также рассматриваем меры, которые позволят этот процесс аккуратно стимулировать: с одной стороны, снижать привлекательность использования карт международных платежных систем, с другой — усиливать ценность и функциональность карт “Мир”»,— добавил Дмитрий Дубынин.

Visa и Mastercard прекратили сотрудничество с Россией весной 2022 года. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, будут постепенно выводиться из обращения в России, сообщала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.