Бензин в Саратовской области подорожал на 3,3 рубля за неделю

В Саратовской области за прошедшую неделю подорожал бензин. Средняя цена за литр горючего прибавила 3,29 руб. и составила 77,04 руб. Росстат опубликовал данные за период с 7 по 13 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Саратовской области подскочили цены на бензин

Фото: ФАС России В Саратовской области подскочили цены на бензин

Фото: ФАС России

Сильнее всего вырос в цене бензин марки АИ-95. На заправках его можно залить по 79,09 руб. за литр. Стоимость АИ-92 увеличилась на 3,09 руб. и составляет 74,69 руб. за литр. Стоимость бензина марок АИ-98 и выше зафиксирована на прежнем уровне — 107,88 руб. за литр. Дизельное топливо подорожало на 4,18 руб. и теперь стоит 87,51 руб. за литр.

За прошедшую неделю цены на бензин изменились в 78 регионах. В целом по стране бензин в среднем подорожал на 20 копеек.

Ранее несколько топливных компаний в Саратовской области получили от УФАС предупреждения после мониторинга цен на бензин и дизельное топливо. Их получили ООО «Трансгруз», управляющее сетью АЗС «Феникс», и ООО «АльфаТЭК», управляющее АЗС «Залив». На прошлой неделе предупреждение от антимонопольщиков получило ООО «Алькорр», владеющее сетью заправок «Торэко».

Марина Окорокова