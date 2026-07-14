Еще две сети АЗС в Саратове получили предупреждения ФАС из-за высоких цен

14 топливных компаний в регионах, в том числе в Саратовской области, получили предупреждения ФАС России в связи с выявленными нарушениями закона «О защите конкуренции» после мониторинга цен на бензин и дизтопливо. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФАС России Фото: ФАС России

Саратовское управление антимонопольной службы направило предупреждение ООО «Трансгруз», которое управляет сетью АЗС «Феникс». Еще одно получило ООО «АльфаТЭК», которому принадлежит сеть АЗС «Залив». Предприятия изменили цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95, что, по мнению ФАС, может привести к ущемлению интересов потребителей. Нарушения должны быть устранены до 31 июля.

Ранее антимонопольщики выдали предупреждения ООО «Алькорр» с сетью АЗС «Торэко» в Саратовской области. Предупреждение находится в стадии исполнения. До этого ФАС признала ООО «Брент» и ООО «Вист» участниками антиконкурентного сговора на торгах. Компании заключили соглашение, чтобы поддерживать цены на топливо при госзакупках. ООО «Брент» оштрафовали на 615 тыс. руб., а ООО «Вист» — на 50 тыс.

Нина Шевченко