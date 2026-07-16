В Нижнем Новгороде пойдет под суд 19-летний администратор сим-боксов

Уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ) в отношении 19-летнего гражданина передано в Советский райсуд Нижнего Новгорода. За 8 тыс. руб. в сутки он обслуживал оборудование для подмены номеров, используемое мошенниками для обзвона граждан, полагают в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Нижегородской области Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

По версии следствия, обвиняемый купил сим-карты в Москве и планировал работать в Иванове. Но из-за плохого сигнала решил перебраться в Нижний Новгород, где развернул точки в арендованных квартирах на улицах Бориса Видяева, Невзоровых, Максима Горького и проспекте Ленина.

При обысках в этих квартирах силовики изъяли 800 сим-карт, сим-бокс, роутер, телефоны, а также камеры, через которые кураторы следили за работой.

По предъявленному обвинению фигуранту грозит до шести лет лишения свободы и штраф до 2 млн руб., добавили в полиции.

Как писал «Ъ-Приволжье», обвиняемого задержали в феврале 2026 года, он уроженец Башкирии.

Галина Шамберина