В Нижнем Новгороде задержали оператора нелегального сим-бокса

Сотрудники полиции задержали в Нижнем Новгороде 19-летнего безработного уроженца Башкирии, который решил поработать на мошенников и установил в арендованной квартире сим-бокс для пропуска трафика. По данным полиции, перед этим злоумышленник съездил в Москву, где закупил 800 сим-карт различных операторов. Кроме сим-карт полицейские нашли у него терминал для пропуска трафика, роутер, умные камеры и мобильные телефоны.

С мошенниками, предложившими ему дополнительный заработок, задержанный познакомился в интернете. За свою работу он получал 8 тыс. руб. в сутки. Уже установлено, что обнаруженный сим-бокс использовался для обмана как минимум одного жителя Санкт-Петербурга.

В полиции уточнили, что изначально из Москвы злоумышленник поехал в Иваново, но там он не смог работать из-за слабого сигнала сотовой связи. Кураторы предложили молодому человеку переехать в Нижний Новгород, где его и задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 274.1 УК РФ (Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции).

По решению суда злоумышленник арестован. Ему может грозить до шести лет лишения свободы со штрафом в 2 млн руб. Следствие устанавливает все эпизоды противоправной деятельности фигуранта.

Андрей Репин