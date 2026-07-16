Уходящий в отставку Кир Стармер прибыл в Киев
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер накануне своей отставки прибыл в Киев. У него запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил офис британского премьера.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Фото: Stefan Rousseau / Pool Photo / AP
Одна из целей визита — заявить, что поддержка Украины со стороны Британии не прекратится после смены премьер-министра, указано в пресс-релизе.
Как уточняет Sky News, премьер планирует подтвердить планы продолжить программу военной поддержки Киева на 3 млрд фунтов стерлингов в год, а также участие в «коалиции желающих» для отправки военного контингента на Украину после подписания мирного соглашения.
Это третий визит господина Стармера в Киев с момента вступления в должность в июле 2024 года. О готовящейся отставке премьер-министр объявил 22 июня.
Визит Кира Стармера в Киев состоялся на фоне недавних изменений в руководстве Великобритании: Кир Стармер занял пост премьер-министра в июле 2024 года после отставки Риши Сунака, который пробыл на этом посту 1 год и 255 дней. Должность главы правительства Кир Стармер занимал до его объявления об уходе в отставку 22 июня. Его предшественники на этом посту, в том числе Борис Джонсон и Риши Сунак, также неоднократно посещали Киев, подчеркивая важность поддержки Украины со стороны Великобритании.
Кир Стармер ранее заявлял, что Лондон будет продолжать помогать Киеву, и даже принял на себя роль главного координатора западной поддержки Украины. В январе 2025 года он уже посещал Киев и подписал соглашение о «столетнем партнерстве» с Украиной. Это соглашение предусматривает сотрудничество в сферах обороны, науки, энергетики и торговли, а также обязывает обе стороны к совместной работе в области обороны и технологических проектов. Великобритания является одним из крупнейших доноров Украины, и заявления Стармера подтверждают планы по сохранению или даже наращиванию поддержки, несмотря на смену правительства.