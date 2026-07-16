Дело экс-главы новосибирского МП «Метро мир» возвращено на новое рассмотрение

Восьмой кассационный суд (Кемерово) вынес решение об отмене приговора в отношении экс-главы новосибирского муниципального предприятия «Метро мир» Андрея Счастливого по делу о посредничестве во взятке. Уголовное дело вернули в первую инстанцию для нового рассмотрения, указывается в картотеке суда.

Андрея Счастливого задержали в январе прошлого года на территории Луганской Народной Республики. По версии следствия, фигурант дела выступал посредником в передаче взяток от владельца подпольного игорного заведения сотрудникам полиции, крышевавшим теневой бизнес, и брал за это комиссию. В ноябре того же года Октябрьский райсуд Новосибирска приговорил Андрея Счастливого к семи годам колонии и штрафу 7,8 млн руб., признав его виновным в посредничестве при получении взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Как писал «Ъ-Сибирь», в августе 2025-го суд в Новосибирске вынес приговор в отношении бывшего борца с коррупцией Александра Умерова. Правоохранитель, считает следствие, получал взятки от представителей игорного бизнеса. Подсудимому тогда назначили четыре с половиной года условно.

Александра Стрелкова