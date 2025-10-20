Экс-главу МП «МетроМир» осудили на 7 лет за посредничество в передаче взяток

Октябрьский суд Новосибирска приговорил к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере 7,8 млн руб. бывшего руководителя муниципального предприятия (МП) «МетроМир» Андрея Счастливого, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). В срок наказания ему зачли время нахождения под стражей с 20 января 2025 года до вступления решения в законную силу, сообщила пресс-служба суда.

По материалам дела, Андрей Счастливый выступал посредником в передаче взяток от владельца подпольного игорного заведения сотрудникам полиции, крышевавшим теневой бизнес, и брал за это комиссию.

Как писал «Ъ-Сибирь», в Новосибирске в августе 2025 года рассмотрели дело бывшего борца с коррупцией Александра Умерова. Полицейский, по версии следствия, «крышевал» теневой игорный бизнес. Суд назначил экс-полицейскому четыре с половиной года условно. Столь мягкое наказание объясняется тем, что Александр Умеров заключил соглашение о сотрудничестве.

