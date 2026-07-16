Девять человек ранены за сутки в результате атак ВСУ в Белгородской области

За прошедшие сутки ВСУ 114 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары были нанесены по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам. Ранения получили девять человек, включая двоих детей. Об этом утром 16 июля рассказал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным главы региона, зафиксировано одиннадцать обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Девять раз взрывные устройства сбрасывали с БПЛА. Средства ПВО и другие задействованные подразделения сбили и подавили 145 беспилотников.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», 13-летняя девочка и ее 16-летняя сестра пострадали прошлой ночью при взрыве FPV-дрона в городе Шебекино. Также была ранена 18-летняя девушка.

«Дети госпитализированы в профильные отделения детской областной клинической больницы. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. В переводе в федеральные клиники не нуждаются»,— сообщил Александр Шуваев.

По данным Минобороны РФ, всего минувшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 375 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Черноземье дроны сбили в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Орловской областях.

Денис Данилов