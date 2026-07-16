Двое детей и трое взрослых пострадали в Белгородской области из-за ударов ВСУ

В Белгородской области в результате атак ВСУ получили ранения пять человек, включая двоих несовершеннолетних. Ранены: 13-летняя девочка, ее 16-летняя сестра, 18-летняя девушка и двое мужчин. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе утром четверга, 16 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В городе Шебекино ночью три человека пострадали при детонации FPV-дрона. У 13-летней девочки диагностировали осколочные ранения шеи и голени, у ее 16-летней сестры — касательное ранение плеча. Несовершеннолетних перевели в детскую областную клиническую больницу. Третью пострадавшую — 18-летнюю девушку — направили в городскую больницу №2 Белгорода. Повреждения при ударе БПЛА получили остекление коммерческого объекта и автомобиль.

Также беспилотник утром ударил по автомобилю в хуторе Церковный Белгородского округа, где пострадали двое мужчин. Они самостоятельно обратились в Октябрьскую райбольницу. Врачи диагностировали поверхностные осколочные ранения тела и акубаротравмы, оказали помощь и отпустили мужчин на амбулаторное лечение.

Вчера «Ъ-Черноземье» сообщал о трех пострадавших мирных жителях в Белгородской области. Один беспилотник взорвался в Грайвороне и ранил двух человек. Второй БПЛА атаковал частный дом в селе Никольское Белгородского округа.

Денис Данилов