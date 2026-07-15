Три мирных жителя ранены при атаках ВСУ в Белгородской области

В результате ударов ВСУ на территории Белгородской области ранены трое мирных жителей — двое мужчин и женщина. Всех пострадавших доставили в медучреждения. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе утром 15 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным оперштаба, ночью в городе Грайворон при детонации FPV-дрона множественные слепые осколочные ранения получили мужчина и женщина. Пострадавших доставили в Грайворонскую ЦРБ, после чего перевели в городскую больницу №2 Белгорода.

Кроме того, утром дрон атаковал частный дом в селе Никольское Белгородского округа. Мужчину с непроникающими осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой помощи забрала в больницу №2 областного центра.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», минувшей ночью в результате атаки БПЛА также был ранен мужчина 1997 года рождения в Воронежской области. Пострадавший находится в больнице. В пригороде Воронежа повреждения получили три частных дома, выбиты стекла в нежилом здании. По словам главы региона Александра Гусева, «исходя из оперативной обстановки, режим опасности атаки БПЛА в регионе не объявлялся».

Денис Данилов