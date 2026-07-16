Справороссы Хакасии выдвинули в Госдуму медсестру

Медсестра АО «Хакасвзрывпром» Ирина Вербицкая выдвинута кандидатом от «Справедливой России» (СР) на выборах в Госдуму РФ от Хакасского одномандатного округа №40. Ее данные занесены в ГАС «Выборы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На сайте регионального отделения справороссов нет данных о работе госпожи Вербицкой в руководящих органах партийной республиканской организации. В публикациях местных СМИ она указана в качестве организатора волонтерского центра «Благо творю!».

В 2024 году кандидат СР Владимир Смышляев занял второе место на довыборах в Госдуму от одномандатного округа в Хакасии (тогда — №35), набрав 29,8% голосов. Политик умер в сентябре 2025 года.

По данным ГАС «Выборы», число претендентов в 40-м округе достигло шести. В их числе самовыдвиженцы Игорь Арчимаев, Василий Зуденко и Евгений Скотченко, а также кандидаты от ЛДПР (Михаил Молчанов) и «Новых людей» (Иван Мисюк).

Валерий Лавский