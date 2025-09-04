Скончался лидер справороссов Республики Хакасия

В Хакасии скончался председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (РО СРЗП) Владимир Смышляев. О смерти политика, кандидата в мэры Черногорска сообщил в своем Telegram-канале спикер верховного совета республики Сергей Сокол.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Смышляев

Фото: Справедливая Россия Владимир Смышляев

Фото: Справедливая Россия

Владимир Смышляев родился в 1972 году в Черногорске. Был избран депутатом местного горсовета. В сентябре 2024 года политик в качестве кандидата от СРЗП участвовал в выборах депутата Госдумы РФ от Хакасского одномандатного округа №35. Тогда Владимир Смышляев занял второе место, набрав 29,8% голосов. В этом году баллотировался в мэры родного города на выборах, которые пройдут 14 сентября.

Согласно ГАС «Выборы», Владимир Смышляев работал ответственным по обеспечению безопасности дорожного движения в ИП Сапожников И. В. На сайте РО СРЗП сообщается, что он являлся соучредителем региональной Федерации рукопашного боя и учредителем благотворительного фонда «Бригантина 19».

Валерий Лавский